Киев, 24 мая, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Сложная геополитическая обстановка вынуждает Украину поторопиться с принятием решения о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ), заявили в Национальном банке Украины (НБУ), сообщает 24 мая УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

В НБУ отметили, что для Украины является критически важным сохранить отношения с МВФ и продолжить получать от него кредиты, так как только в этом случае Киев сможет обеспечить долгосрочный экономический рост и сохранить стабильность экономики.

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Напомним, МВФ требует от Украины создания антикоррупционного суда как начало реальной борьбы с коррупцией. Однако Верховная рада по-прежнему обсуждает закон, украинские депутаты попросту не могут между собой договориться.