Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Блокировка Telegram в России несёт в себе риски для страны. Такое мнение в кулуарах Петербургского экономического международного форума высказал инвестор Telegram, предприниматель Давид Якобашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

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При этом он отметил, что в глобальном плане рисков для бизнеса Telegram принятое судом решение о блокировке не несёт. По его словам, которые цитирует РБК, «такие компании, которые соразмерны с глобальными гигантами, лучше держать дома».

«Когда-то Сталин говорил, что нам не нужна наука, которая считает, что машины могут думать за людей. И мы отстали по кибернетике. Не хотелось бы отстать и в этой сфере», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение о блокировке Telegram Таганский суд Москвы принял 13 апреля из-за отказа руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Сразу после этого Роскомнадзор приступил к блокировке крупных массивов IP-адресов, что повлекло сбои в работе многих интернет-сервисов в России. Попытки заблокировать сам мессенджер пока успехом не увенчались. Адвокаты Telegram пытаются через суд оспорить решение первой инстанции о блокировке.