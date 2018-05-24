Лондон, 24 мая, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон провел 24 мая телефонные переговоры с человеком, назвавшим себя премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает британский телеканал Sky News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Соответствующая запись появилась в сети. Бывший мэр британской столицы и человек, назвавшийся главой армянского правительства, затронули такие темы, как Россия, ее президент Владимир Путин, а также отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

Джонсон даже усмехнулся, когда его собеседник заявил, что он вскоре должен встретиться с главой Российского государства и он надеется, что его не отравят «Новичком». Разговор продолжался в течение 18 минут, по данным МИД Соединенного Королевства.

«Когда глава МИД понял, что это был розыгрыш, он прервал разговор, — указали в ведомстве. — Использование химического оружия в Солсбери и Сирии, а также недавние события в Армении является серьезными вещами».

«Такие детские выходки демонстрируют отсутствие серьезности у звонившего и тех, кто за ним стоит», — добавили в МИД Великобритании.

Напомним, ранее целый ряд официальных лиц и медийных фигур иностранных государств подвергся такого рода розыгрышам. В частности, известные пранкеры Вован и Лексус разыграли бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.