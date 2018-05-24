Кострома, 24 мая, 2018, 15:52 — ИА Регнум. В 2018 году почти 3 тысячи костромичей обратились в медицинские учреждения с укусами клещами, сообщает областное управление Роспотребнадзора. Это на 60% выше, чем в аналогичным периоде прошлого года. Уже зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза в Красносельском муниципальном районе.

Клещ

«По данным эпидемиологического мониторинга, с укусами клещами в Костромской области обратились 2940 человек, из них 720 детей. […] Нападения клещей зарегистрированы во всех муниципальных образованиях, из них наибольшая обращаемость отмечена в Межевском, Атроповском, Пыщугском, Судиславском и Буйском муниципальных районах», — сообщает управление.

Отметим, что вирусы клещевого энцефалита были обнаружены в клещах, собранных в городах Костроме, Галиче, Мантурово, Красносельском и Нейском муниципальных районах. Возбудителей иксодового клещевого боррелиоза обнаружили в Костроме, Костромском, Красносельском и Судиславском муниципальных районах; моноцитарного эрлихиоза человека — в Костроме и Костромском муниципальном районе.

«В целях обеспечения эпидемиологического благополучия населения в области организован и осуществляется комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита получили почти 6 тысяч человек», — отмечает Роспотребнадзор.

Чтобы снизить численность клещей, в регионе проводятся противоклещевые наземные обработки. На данный момент обработано почти 1700 га, или 46% от плана.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области проводят дезинсекцию территорий. В мероприятиях, помимо гражданского персонала, используются специалисты и оборудование расположенной в Костроме Военной академии радиационной, химической и биологической защиты. Использование спецтехники позволяет обрабатывать одновременно большие участки, сокращая расходы и ускоряя процесс обработки. Акарицидную обработку предстоит провести на площади более 300 га.

Отметим, что рост активности клещей в Костроме связан с более теплой погодой, чем в прошлом году. Местным властям рекомендовано «усилить профилактическую работу с жителями районов по использованию репелентных средств защиты и закрытой одежды».