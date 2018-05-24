Ярославль, 24 мая, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Мэр Ярославля утвердил проект планировки территории микрорайона № 9 жилого района «Тверицы» в Заволжском районе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа в Facebook Против небоскребов в Тверицах Вид на Тверицы

Под застройку многоэтажными жилыми домами (16 жилых этажей + 1 нежилой этаж + 1 технический чердак) отводится 3,55 га. На чуть большей площади — 4 га — намечено построить девятиэтажки (8 жилых этажей + 1 нежилой этаж). Основная территория в 6,3 га отдается под среднеэтажную застройку (7 жилых этажей + 1 нежилой этаж).

В плане планировки значатся дошкольные образовательные организации на 480 мест, школа на 900 мест, пункт полиции.

Численность населения в микрорайоне — 6500 человек.

В мэрии Ярославля отмечают, что утвержденный проект планировки позволит обманутым дольщикам двух ЖСК, которым в качестве компенсации были выделены земельные участки в Тверицах, продать их и получить деньги либо начать строительство. Правда, скорее всего, дольщики пойдут именно по первому пути.

«Этими двумя жилищными кооперативами были затрачены деньги для того, чтобы сделать проект планировки и проект межевания. Подписанный мэром проект планировки даст возможность людям получить свои земельные участки и либо продать их, либо начать строить. Особых многоэтажек там нет, в проекте предусмотрено снижение 16-ти этажных домов до 9-этажных, поэтому никакого ажиотажа или беспокойства быть не должно. С этой позиции и были приняты решения, чтобы этот проект планировки утвердить, иначе надо было бы тратить дополнительные средства из бюджета на новый проект, так как у ЖСК их нет», — пояснил директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Александр Скворцов.

Правда, он отмечает: перспектива реализации этого проекта весьма условная, потому что на сегодняшний день есть много площадок, которые более привлекательны и более выгодны для застройки.

«Для того, чтобы строить, туда еще надо завести сети, просчитать возможность реализации квартир в новом микрорайоне. Ни для кого секрет, что есть проблема с мостом через Волгу. Когда начнет строиться третий мост — тогда ликвидность этой территории, безусловно, увеличится. Сейчас согласовали свор третьего моста, прорабатывается вопрос финансирования, если мост будет построен — что же плохого, люди будут в нормальных условиях жить. Никаких решений, которые ухудшили бы положение жителей, там принято не было. Наоборот, при реализации проекта в первую очередь будут прокладываться сети: коммуникации, водопровод, канализация. Канализации сейчас у жителей нет, и этим проектом планировки предусматривается возможность подключения их к строящейся канализационной сети», — пояснил Александр Скворцов.

Он отметил, что сегодня территория нового микрорайона представляет собой большой пустырь, поросший кустарником и травой.