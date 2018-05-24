Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Иностранные инвесторы за 2017 год вложились в 238 проектов на территории России, впервые лидером по числу инвестиционных проектов в РФ стал Китай. Об этом говорится в докладе международной аудиторской компании EY, представленном 24 мая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Флаг Китая

«Страны Азии проявили большой интерес к российской экономике, их присутствие увеличилось более чем в 2,5 раза. Если в прошлом году в целом на страны азиатского региона приходилось только 30 проектов, то в 2017 году их количество достигло 76. Лидером по числу проектов впервые стал Китай: число китайских проектов выросло более чем в 3,5 раза — с девяти в 2016 году до 32 в 2017 году», — заявил управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.

По его словам, в 2017 году количество немецких проектов в России уменьшилось до 28 (по сравнению с 43 в 2016 году), снижение числа новых проектов показала и Франция — с 20 в 2016 году до 11 в минувшем.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая на ПМЭФ руководитель группы компаний Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев заявил, что объём инвестиций в развитие экономики РФ до 2024 года может составить $110−120 млрд.

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