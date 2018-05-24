Барнаул, 24 мая, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Сколько бы гражданам ни говорили, что дикие животные в домашних условиях могут проявить свои инстинкты и нанести вред здоровью, что звери могут быть носителями инфекции, опасной для человека, всегда находятся любители экзотики, которых уже не устраивают кошки и собаки. И даже попугаи и кролики им не в угоду. Впрочем законопроект о запрете содержать дома диких животных, внесённый в Госдуму, призван вразумить не только чудаков, которые пытаются одомашнить львов, свиней и даже крокодилов, но и тех, кто зарабатывает на их разведении.

Иван Шилов ИА REGNUM Индийский слон на продажу

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Размах бизнеса на краснокнижных животных, которых россияне разводят у себя дома, действительно впечатляет. В интернете нашлось множество сайтов, на которых размещены не только объявления о продаже с рук бенгальского тигра (200−300 тыс. руб), ягуара (280−500 тыс. руб), детёнышей гепарда (1,3−2,3 млн руб), леопарда (от 1,6 млн руб), пумы (от 120 тыс.).

При желании можно купить даже слона — один из ресурсов (некое ИП) предлагает индийского за 3−12 млн рублей. Там же даны и рекомендации по содержанию животного в неволе:

«Самцы, содержащиеся в неволе, более опасны, чем самки. Приступы агрессии приходятся на брачный период — точно так же становятся агрессивны олени во время гона, однако эффект более сильный. На каждого самца в вольерах приходится убитый служитель и раненые слонихи — таковы наблюдения в цирках. Поэтому по достижении возраста половой зрелости слонов продают в зоопарки».

Среди малого и среднего фермерства набирает популярность выращивание более экзотических особей. Как сообщил ИА REGNUM один из предпринимателей, занимающийся разведением небольших крокодилов, бизнес его достаточно рискованный, но при правильном подходе можно получить 300% окупаемости.

Директор Барнаульского зоопарка, алтайский депутат Сергей Писарев сожалеет, что многие, не задумываясь и не понимая, как содержать животное, начинают экспериментировать:

«У нас в Барнауле тоже были примеры, когда мне предлагали: «Заберите, пожалуйста, крокодила!». На вопрос о необходимости его покупки владельцы мне ответили, что им просто хотелось, чтобы в коттедже в частном доме жил крокодил. В конечном итоге животное отправили в Новосибирский зоопарк».

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О том, что звериный бизнес приобрёл громадные масштабы, говорится также в докладе-расследовании «Разрушение криминальных сетей: киберпреступность в сфере торговли дикими животными», обнародованном накануне Минприродой РФ и Международным фондом защиты животных (IFAW). В нём, в частности, сказано о результатах шестинедельного расследования (проводилось оно в Германии, Франции, Великобритании и России одновременно).

На электронных площадках эксперты обнаружили тысячи выставленых на продажу живых млекопитающих, рептилий, птиц и других представителей фауны из разряда исчезающих и находящихся под угрозой вымирания, а также множество товаров, сделанных из таких животных. Оценочная стоимость всех экземпляров дикой природы, представленных на рынке за период проведения исследования, составила свыше 50 млн рублей.

Поэтому законопроект, который внесён в Госдуму группой депутатов, вызвал широкий общественный резонанс.

«Считаю, что в целом инициатива запрета на содержание диких животных вне цирков и зоопарков — это правильный путь. Ведь таких животных, к сожалению, перекупают с «чёрного рынка», отбирая у убитых матерей, либо разводят в неволе для коммерческих целей», — поделилась мнением заместитель председателя БГОО «Приют Ласка» Софья Куликова.

Вместе с тем волонтёр полагает, что учёт зверей и контроль исполнения предлагаемого нововведения будет затруднителен без запрета на их продажу.

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Очевидно, что регулировать нужно не только домашнее содержание диких животных, но и использование этих животных в сфере рекреации. Затисканные, больные обитатели контактных зоопарков — тема для отдельного разговора.