Москва, 24 мая, 2018, 15:42 — ИА Регнум. По итогам проверок торговых центров на территории Московской области почти 800 юридических и должностных лиц привлечены к административной ответственности за выявленные нарушения пожарной безопасности, заявил 24 мая начальник подмосковного Главного управления МЧС РФ Сергей Полетыкин в ходе часа территориальных подразделений федеральных органов власти в Московской областной думе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В торговом центре

По его словам, всего было проверено 1,2 тыс. торговых центров, к административной ответственности было привлечено 226 юридических лиц и 571 должностное лицо. Кроме того, в суд направили шесть материалов проверок в отношении руководителей ТЦ для решения вопроса о приостановке деятельности данных объектов.

Напомним, проверки торговых центров на всей территории России начались после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек, из них 37 — дети. По итогам проверок самыми частыми нарушениями стали отсутствие или неисправность автоматической пожарной сигнализации, заставленные пути эвакуации, отсутствие первичных средств пожаротушение и многое другое.

Всего после трагедии в Кемерово было проверено более 54 тыс. зданий и выявлено свыше 220 тыс. нарушений пожарной безопасности.

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