Скопье, 24 мая, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Суд в Скопье признал бывшего премьер-министра Македонии Николу Груевского виновным по делу о злоупотреблении служебными полномочиями и приговорил его к двум годам лишения свободы.

European People's Party Никола Груевский

Уголовное дело в отношении экс-премьера и бывшего руководства МВД страны было возбуждено по факту закупки в 2012 году автомобиля Mercedes-Benz S600 для Николы Груевского стоимостью почти 600 тысяч евро.

Как было установлено в ходе процесса, бронированный автомобиль с массажными креслами, встроенными экранами и прочими дополнительными опциями был закуплен на средства государственного бюджета через министерство внутренних дел. О закупке стало известно в 2015 году, когда оппозицией были опубликованы записи телефонных разговоров высокопоставленных чиновников.

На скамье подсудимых оказались также экс-глава МВД Гордана Янкулоска и её заместитель Джоко Поповски. Последнего суд приговорил к 6,5 годам лишения свободу по данному делу, а такжеза нарушения при закупке 300 автомобилей для нужд полиции. Процесс в отношении экс-руководителя ведомства ранее был выведен в отдельное производство ввиду её беременности и отсрочен до конца июня.

В бывшей правящей, а ныне оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ раскритиковали приговор Николе Груевскому, заявив, что дело против него стало частью кампании по «политической дисквалификации» представителей прежней власти. В партии также указали на то, что приобретённый для правительства Mercedes-Benz продолжает использоваться и по сей день, так как Груевский «не забрал его себе».

Ожидается, что адвокаты экс-главы правительства будут обжаловать вынесенный ему приговор в суде высшей инстанции.

Напомним, Никола Груевский занимал должность премьер-министра Македонии с августа 2006 года по январь 2016 года. В декабре 2017 года он также покинул пост председателя ВМРО-ДПМНЕ, который занимал на протяжении 15 лет. После прихода к власти лидера прозападного Социал-демократического союза Македонии Зорана Заева экс-правящая партия потерпела сокрушительное поражение на первых же муниципальных выборах, после чего в ней произошёл раскол.

Дело о закупке автомобиля — не единственное, возбуждённое против Груевского после смены власти в Македонии. Экс-премьер и наиболее близкие к нему члены бывшего правительства обвиняются в «создании преступного объединения и злоупотреблении служебным положением», незаконном финансировании ВМРО-ДПМНЕ и закупке недвижимости на средства партии, нанесении ущерба государству при строительстве автомагистрали «Миладиновцы — Щип» за счёт средств китайского кредита и по другим составам преступления.

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