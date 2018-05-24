Сегед, Венгрия, 24 мая, 2018, 15:37 — ИА Регнум. На Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошёл в городе Сегед в Венгрии, бронзовым призёром стала спортсменка из Санкт-Петербурга. Как сообщали ИА REGNUM в Паралимпийском комитете России 24 мая, Надежда Андреева состязалась с девятью соперницами. На дистанции 200 метров (класс KL2) Кубка мира российская спортсменка показала третий результат, золото и серебро у представительниц Великобритании Эммы Вигс и Шарлот Хеншоу.

Паралимпийский комитет России Надежда Андреева на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ

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В заплывах на байдарках в разных классах Россию представили три спортсменки. Помимо Надежды Андреевой в соревнованиях участвовали Александра Дупик из Московской области, а также Лариса Волик из Краснодарского края. В активе команды России есть и золотая медаль.

Добавим, что первый этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата прошёл в городе Сегед в Венгрии с 17 по 20 мая. Всего в соревнованиях приняли участие 109 гребцов из 24 стран мира.