Львов, Украина, 24 мая, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Около половины туристов Львова приезжают в город за секс-услугами, сообщает 24 мая УНИАН.

Иероним Босх. Сад земных наслаждений. Центральная часть. Фрагмент

Согласно сообщению, во Львове стало популярным направление так называемого секс-туризма. Граждане едут за новыми ощущениями из Польши, Белоруссии, Турции, Германии и США. Причем если в 2015 году во Львове было 2 млн туристов, то в 2017 году — уже 2,6 млн. Местные проститутки гораздо дешевле европейских: если в Нидерландах и Германии стоимость «услуги» — $50 в час, в Италии и Великобритании — $100 в час, в США — $400 в час, то на Украине — $40 в час.

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Напомним, также на Украине начал развиваться «суррогатный бизнес», поскольку украинские девушки берут гораздо меньше, чем западные суррогатные матери.