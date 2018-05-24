Пермь, 24 мая, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Президент пермского «Амкара» Геннадий Шилов допустил, что команда может сняться с чемпионата России сезона 2018/19. Об этом 24 мая сообщает «Чемпионат».

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"Допускаю ли, что «Амкар» может не пройти переаттестации 30 мая и сняться с чемпионата? Допускаю», — сказал Шилов.

Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем «Амкар» может отказаться от участия в чемпионате России. Если это произойдёт, то место пермского клуба может занять махачкалинский «Анжи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сохранил за собой место в премьер-лиге, обыграв в стыковых матчах клуб «Тамбов» с общим счётом 3:0.