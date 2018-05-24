Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Россия является мировой моделью успеха. Такое заявление сегодня, 24 мая, в ходе выступления в рамках торжественного открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сделал президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов (в центре) и Фостен-Арканж Туадера (справа) на открытии ПМЭФ-2018

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«Россия — модель успеха, которая развивается во всём мире, благодаря качествам мощи этой страны. История РФ нас впечатляет. Наша тема — поиск новых равновесий в глобальной экономике, учитывая неравенство и различия, которые не обеспечивают равное распределение богатства между странами», — сказал глава республики, добавив, что оказанный ему дружественный приём говорит о «прекрасных отношениях дружбы и сотрудничества между РФ и Центральноафриканской Республикой».

Как сообщало ИА REGNUM, ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24−26 мая. В этом году ожидается рекордное количество участников — 15 тысяч бизнесменов и политиков со всего мира (из более чем 140 стран). Также планируется, что на форуме выступят президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.