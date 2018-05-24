Москва, 29 марта, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Взаимодействие с отечественными онлайн-платформами позволило российским спецслужбам и полиции предотвратить множество бед и спасти многих людей. Об этом написал в Telegram-канале заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Артём Кирьянов.

Известия/Дмитрий Коротаев

Он отметил, что отечественные платформы добросовестно исполняют свой долг перед государством и гражданами. Благодаря этому преступные договорённости, в том числе вербовка наёмников или идейных членов группировок, в том числе планирование террористических актов и иных актов насилия, не остаются незамеченными.

«Взаимодействие с онлайн-ресурсами позволило нашим спецслужбам и полиции предотвратить огромное количество бед и спасти множество людей. И если бы теракт в «Крокусе» попытались спланировать на российской площадке, трагедии 22 марта никогда бы не случилось», — отметил он.

В свою очередь председатель правления РОЦИТ, зампредседателя Комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связям Антон Горелкин в Telegram-канале обратил внимание на то, что иностранные интернет-сервисы постарались усугубить ситуацию, позволяя распространять фейки, призывы к терактам и прочий деструктивный контент.

Он добавил, что, например, YouTube никак не сдерживает волну видео, в которых пытаются исказить ситуацию и выставить Россию виноватой.

«Никаких мер не принято в отношении контентмейкеров, жалеющих террористов и пытающихся их очеловечить. И стоит ли говорить, что никто из зарубежных ИТ-гигантов не пошёл на контакт с нашими правоохранительными органами?» — отметил депутат.

Иностранные онлайн-платформы продолжают действовать в русле политики стран, в которых они расположены.

Руководитель проекта «Энциклопедия Руниверсалис», эксперт РОЦИТ Павел Фролов в Telegram-канале отметил, что трагедия в «Крокусе» не изменит политики иностранных интернет-площадок. Он обратил внимание на то, что запрещённые в России онлайн-платформы не считают нужным модерировать антироссийский контент. Для функционеров западных интернет-компаний даже человеконенавистнические комментарии против граждан России не кажутся чем-то ужасным.

«Действительно, если сравнить русофобское злорадство по поводу трагедии в «Крокусе» с тем, как в июне прошлого года американский сенатор Линдси Грэм с улыбкой заявлял главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что «русские умирают… Это наша лучшая инвестиция», то есть ли тут хоть малая разница? Особо не заметно. Если продолжить логику Грэма, то западные страны, вложившиеся в поддержку Украины, будут всячески защищать свои «инвестиции», — отметил эксперт.

По его словам, именно поэтому Украину и оберегают от обвинений в причастности к организации теракта. Идёт информационная война, и с той стороны баррикад считают, что на этой войне все средства хороши, добавил он.

Член комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в Telegram-канале призвал жителей России отказаться от использования VPN для пресечения преступной и террористической деятельности.

Он отметил, что пока миллионы пользователей устанавливают анонимайзеры, это создает брешь в цифровой безопасности страны.

«Спрос среди пользователей провоцирует появление всё новых программ, которые также могут стать инструментом в руках злоумышленников. В том числе террористов, которым они помогают скрыть свои коммуникации в Сети. Последние трагические события в «Крокус Сити Холле» в очередной раз это доказали», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по посетителям. Людей расстреливали в упор, не давали им покинуть здание. Также террористы подожгли концертный зал.

По последним данным, число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 382 человек. 217 пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Ещё 165 человек были госпитализированы, из них 96 уже выписаны.

Погибли при теракте 144 человека.

Директор ФСБ России Александр Бортников 23 марта доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе четверых предполагаемых исполнителей теракта. Следственный комитет 28 марта проинформировал о задержании ещё одного подозреваемого, который участвовал в финансировании террористов.

Бортников 26 марта заявил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», подтверждает украинский след в теракте.

Reuters со ссылкой на источник сообщило, что в Таджикистане спецслужбы задержали девять человек, предположительно связанных с исполнителями терактов в «Крокус Сити Холле».