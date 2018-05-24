Ярославль, 24 мая, 2018, 15:17 — ИА Регнум. В первый день работы Петербургского международного экономического форума делегация правительства Ярославской области встретилась с руководством Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Об этом сообщает официальный портал органов власти Ярославской области.

Yarregion.ru Стенд Ярославской области на Петербургском международном экономическом форуме

На встрече губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор корпорации Александр Браверман обсудили вопросы поддержки ярославских предпринимателей.

Сотрудничество корпорации МСП и правительства Ярославской области уже имеет практические результаты, один из ярких примеров — создание Региональной лизинговой компании (РЛК).

«Корпорация МСП является стратегическим партнером Ярославской области. Мы работаем над тем, чтобы предприниматели региона смогли получить максимум федеральных мер поддержки. Корпорация предоставляет гарантии и кредиты под льготные проценты, проводит обучение. На территории региона совместно с корпорацией мы создали Региональную лизинговую компанию — пока единственную в Центральной России. Полноценно она заработает уже этим летом. Это серьезная поддержка для предпринимателей, которые теперь смогут брать в лизинг оборудование по льготным ставкам», — приводит слова губернатора официальный портал органов власти Ярославской области.

В свою очередь директор корпорации МСП отметил, что в совместной работе с ярославским правительством корпорация выделяет приоритеты.

«В числе перспективных направлений нашего взаимодействия — поддержка высокотехнологичных инновационных проектов, реализация программы льготного лизинга, развитие сельхозкооперации», — заявил Александр Браверман.

Руководитель корпорации считает, что важнейшим аспектом работы является налаживание эффективной системы информирования представителей бизнеса о реализуемых мерах поддержки. Для упрощения доступа к этой информации корпорация МСП предлагает предпринимателям использовать сервисы портала «Бизнес-навигатор МСП», где в формате одного окна можно получить все необходимые данные.

Кроме того, в первый день работы Петербуржского экономического форума было заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Ярославской области и «МСП Банком». Подписывая документ, губернатор Дмитрий Миронов отметил, что предприятия региона уже хорошо знакомы с «МСП Банком», поскольку Региональный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в 2017 году первым в России стал партнером этого кредитного учреждения.

«Теперь для получения льготных финансовых продуктов предпринимателям не нужно ехать в Москву, все вопросы можно решить в Ярославле», — сказал Дмитрий Миронов.

Ярославские власти надеются, что благодаря развитию отношений с «МСП Банком» удастся вовлечь большее количество малых и средних компаний в систему закупок крупнейших региональных и муниципальных заказчиков. Этому должны способствовать как режим укоренного рассмотрения заявок на кредитование малых и средних компаний Ярославской области, так и предоставление гарантий «МСП Банка» при обеспечении контрактов и договоров.

Привлечение заемных средств «МСП Банка» должно способствовать реализации инвестиционных проектов малых и средних предприятий Ярославской области, считают в правительстве Ярославской области.