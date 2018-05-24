Дублин, 24 мая, 2018, 15:25 — ИА Регнум. В пятницу 25 мая в Ирландии пройдет референдум относительно снятия запрета на аборты, гражданам будет предложено ответить на один из двух вопросов: да или нет, сообщает 24 мая Associated Press.

Pixabay.com Угроза аборта

В случае положительного исхода голосования, парламент Ирландии примет соответствующее законодательство, которое позволит прерывать беременность в течение первых 12 недель, а также по медицинским показаниям.

Напомним, Ирландия является страной с сильными традиционалистскими представлениями, здесь сильно влияние римско-католической церкви, поэтому прежде подобное законодательство здесь принимать не получалось.