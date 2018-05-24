Париж, 24 мая, 2018, 15:19 — ИА Регнум. 70 человек, в том числе 33 несовершеннолетних, которые были задержаны 22 мая во время митинга государственных служащих в Париже, предстанут перед судьей 24 мая, согласно заявлению столичной прокуратуры. Об этом пишет газета Le Figaro.

Цитата из х/ф «Пацаны». Реж. Динара Асанова. 1983. СССР Трудные подростки

Всего было задержано и помещено под стражу 128 человек, 102 из которых после демонстрации разместились в здании лицея им. Франсуа Араго.

Полиция задержала протестующих за незаконное вторжение в учебное учреждение, несанкционированный митинг и участие в беспорядках. Многие из них остаются под стражей. Родители задержанных предъявили претензии властям, поскольку после митинга не получили информацию о том, где находятся их дети.

22 мая в Париже прошел многотысячный митинг несогласных с реформами президента Эммануэля Макрона. Среди них были государственные служащие, работники железнодорожного сектора, сотрудники авиакомпании Air France, студенты. Полиция применила слезоточивый газ против вандалов.