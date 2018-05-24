Мурманск, 24 мая, 2018, 15:13 — ИА Регнум. На следующей неделе в Москве ожидается продолжение слушаний по делу известного мурманского рыбопромышленника Юрия Тузова. Уже находясь в СИЗО, он оказался фигурантом крупного скандала, привлекшего внимание федеральных СМИ. Как напоминает «Независимая газета», Тузова подозревают в организации похищения в Москве его кредитора Павла Сурина, который уже несколько лет старается отсудить у рыбопромышленника долг в более чем 400 млн руб. Издание отмечает, что нападение на Сурина — не первое, в котором подозревают Тузова.

Tobias ToMar Maier Бандит

Тузов попал под прицел внимания федеральных СМИ после того, как появилась информация о тяжбе по поводу векселя на 400 млн руб., выпущенного одной из его компаний. К оплате вексель предъявило ООО «Лоджистикс-Москва», генеральным директором которого является Павел Сурин. Как сообщает «Независимая газета», когда один из юристов компании-кредитора Константин Конов в 2014 году прибыл в Мурманск, чтобы предоставить в арбитраж важные документы, которые могли бы подтвердить недостоверность материалов, поданных командой Тузова в суд, на него среди бела дня напали. В юриста стреляли из травматического пистолета, он был ранен, а бандиты забрали у адвоката подготовленные к слушаниям материалы и печать компании. И исполнителей, и организатора, и даже заказчика атаки удалось найти практически сразу, причем в самом Мурманске. Организатором нападения в ходе предварительного следствия следователи был назван местный криминальный авторитет Огурец. Следователи полагали, что Тузов «за крупное вознаграждение» склонил его на нападение на приезжего юриста. Более того, Тузова даже на некоторое время задержали, но рыбопромышленник почти сразу вышел на свободу, без предъявления ему каких-то обвинений. Многие в регионе слушавшееся посчитали свидетельством влияния Тузова на местных правоохранителей, ведь, как пишет «Независимая», расследование забуксовало, а затем дело и вовсе развалилось. Не только организатор и заказчик, даже исполнители не понесли никакого наказания — как будто атаки и стрельбы в центре Мурманска и не было. Но вот цель нападения была на определенное время достигнута — благодаря похищенной нападавшими печати в конце 2014 года в Коптевском суде Москвы вексель на 400 млн руб. был признан недействительным, а «Транслоджистикс-Москва» затем понадобился еще год, чтобы сначала добиться отмены этого решения и опять и возможности взыскания денег с компании Тузова.

«Впечатляющее продолжение истории, возможно, стало следствием головокружения от чувства вседозволенности, которое могло появиться в результате успешно разваленного мурманского дела, — продолжает «Независимая». — В июне 2017 года в Москве из офиса был похищен сам глава «Транслоджистикс-Москва» Павел Сурин. Похитители пытали бизнесмена два дня: его заставляли подписывать документы в пользу компании Тузова, подтверждавшие отсутствие у нее долга. После того как бизнесмен, получивший перелом основания черепа, костей глазницы, челюсти и носа, подписал все, что было нужно бандитам, его оставили в поле с мешком на голове».

Издание отмечает, что сами исполнители, судя по всему, были поражены жадностью заказчика. Бандиты после задержания рассказывали, что хотя им было удобнее убить жертву, они не сделали этого, поскольку за это им решили не давать денег.

Похищение и пытки кредитора обсуждали многие бизнесмены в стране, результатом стало уголовное дело, которое поначалу расследовалось оперативно. Это очень упрощало то, что подписанные Суриным под пытками бумаги были отправлены в Арбитражный суд Мурманской области и местным приставам для того, чтобы прекратить взыскание долга с Тузова. Они даже были потом изъяты следователями для использования в расследовании уголовного дела. В ходе следствия под стражей оказались семь человек, среди которых, оказался и специалист по подделке документов.

Но потом дело также начало буксовать. Так, в организации нападения сначала попытались обвинить человека, который умер во время следствия, а затем на наемного юриста. «Независимая газета» подчеркивает, что адвокат Тузова и глава управления, ведущего дело о похищении, носят одну и ту же фамилию. При этом семья Сурина получает угрозы от неизвестных, а сам бизнесмен скрывается, поскольку опасается нового нападения. По мнению издания, происходящее может свидетельствовать о попытках развалить дело по тому же сценарию, по которому было развалено и дело о нападении на Конова в Мурманске."Независимая газета» напоминает, что о работе мурманских правоохранителей как-то говорила даже губернатор Мурманской области Марина Ковтун. В конце прошлого года глава области собирала пресс-конференцию, на которой сообщила, что сама испытывает «серьезное давление со стороны правоохранительных органов: массированные запросы, проверки и другие акции устрашения».

«Тогда губернатору удалось отбиться лишь при поддержке федерального руководства», — пишет издание.