Киев, 24 мая, 2018, 15:06 — ИА Регнум. На Украине сократилось на 29,2% производство сигарет с начала 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Сигареты

Согласно сообщению, с января по апрель 2018 года на Украине произвели 19,8 млрд сигарет, содержащих табак или смеси табака. При этом в апреле производство выросло на 4,4% по сравнению с мартом.

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Напомним, украинское правительство намерено увеличить налоги на продажу дешевых сигарет. По новому закону, если он будет принят, компании, продающие сигареты дешевле, чем их пороговая себестоимость, будут платить дополнительные налоги с минимальным фискальным коэффициентом 1,65.