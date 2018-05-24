Вашингтон, 24 мая, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon 9 сожгла камеру одного из фотографов NASA во время старта, который прошёл 22 мая. Об этом сообщил фотограф Билл Ингаллс на своей странице в Facebook.

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«Что ж, одна из камер, установленных за периметром стартовой площадки, оказалась немного поджаренной. И да, она продолжала снимать, пока не погибла», — написал фотограф.

Ингаллс сообщил, что установил камеру в 402 метрах от старта. Она пострадала из-за небольшого пожара, который возник в результате запуска ракеты. Также были установлены ещё пять камер, они не пострадали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая ракета-носитель Falcon 9 с семью космическими аппаратами на борту стартовала с космодрома в американском штате Калифорния.