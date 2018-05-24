Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Российское государство должно помогать компаниям, попавшим под иностранные санкции, но не персонально владельцам этих компаний, полагает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Об этом он заявил 24 мая заявил в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин на ПМЭФ-2018

«Таким компаниям государство может предоставлять кредитные средства, это будет вполне обоснованным подходом. Но теми проблемами, которые возникают у собственников попавших под санкции компаний, в частности, снижением их капитализации, государство заниматься не должно», — считает Кудрин.

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Ранее сообщалось, что российские власти оказали поддержку попавшей под санкции США группе компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. Об этом в середине мая сообщил журналистам Антон Силуанов (в те дни — и.о. главы Минфина). Однако подробности он предпочёл не раскрывать, и отказался назвать сумму господдержки.

Также, по словам Силуанова, поддержку государство может оказать и другим российским компаниям, попавшим под санкции США. Прежде всего, речь идёт о кредитной поддержке «Русала» и ГАЗа. В настоящее время правительство РФ прорабатывает эти вопросы.