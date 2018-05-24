Таруса, Калужская область, 24 мая, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Калужскую Тарусу превратят в первый в России эко-город. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, на одноимённом совещании — «Таруса — первый в России эко-город» — представители профильного ведомства, органов местного самоуправления, общественных организаций, а также архитекторы и журналисты обсудили ход подготовки и тактику законодательной инициативы по присвоению районному центру Таруса особого экологического статуса.

Василий Поленов. Ока близ Тарусы

Члены инициативной группы изучили опыт присвоения особого статуса Обнинску, который стал первым наукоградом в России. По мнению общественников, законодательная экологическая новелла должна распространяться на все малые города, которые, как и Таруса, имеют высокий туристско-рекреационный потенциал, симбиоз урбанизации и природы. Подготовленные предложения планируется детально обсудить в рамках IV международного экологического форума, который состоится в Калуге осенью 2018 года.

Как сообщили 24 мая корреспонденту ИА REGNUM в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, в Москве прошёл экспертный отбор заявок конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений, где Таруса набрала 49 баллов из 50 возможных. Это самое большое количество баллов среди всех категорий малых городов. Основными критериями оценки концепций благоустройства стали: степень и разнообразие форм участия и вовлечения граждан и общественности на всех этапах подготовки и реализации проекта; востребованность проекта; экономический эффект от его реализации.

По мнению министра строительства и ЖКХ Калужской области Егора Виркова, концепция развития Тарусы с поэтическим названием «Тропою вдохновения» — это идея развития пространства: создание туристического маршрута по территории всего города и реконструкцию исторических мест, связанных с жизнью выдающихся деятелей русской интеллигенции. Проект предполагает обустройство системы пешеходных и веломаршрутов, которые соединили бы разъединенные в настоящее время городские территории и раскрыли уникальное сочетание природных, исторических и культурных богатств Тарусы.

«Таруса является культурной столицей нашей области, а благодаря победе в конкурсе, в чём я не сомневаюсь, и получению дополнительных 30 млн рублей, она станет еще более привлекательной для туристов, что будет способствовать развитию индустрии услуг», — заявил Вирков.

Напомним, конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений проходит под эгидой Минстроя России. Между победителями конкурса, а это 20 исторических поселений и 60 малых городов, будет распределена дотация из федерального бюджета в размере 5 млрд рублей.

Всего на федеральный конкурс было подано 455 заявок из 82 регионов страны. Допущено к участию в конкурсе — 434 проекта, из них 198 прошли в финальный этап.