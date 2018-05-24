Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Большинство контрсанкций, первоначально предложенных Госдумой в ответ на антироссийские санкции США, были бы невыгодны России и российскому бизнесу, полагает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 24 мая в рамках ПМЭФ-2018.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин на ПМЭФ-2018

В итоге документ, по словам Кудрина, принял «более рамочный характер», и глава Счетной палаты надеется, что правительству не придётся прибегать к тем мерам, которые в нем предусмотрены, потому что такое применение также приведёт к потерям для российской экономики.

Это неизбежно вследствие того, насколько тесно связаны российская и мировая экономики, отметил глава Счетной палаты.

Кудрин отметил, что применение «политических мер ответа нашим оппонентам» было бы предпочтительнее, чем использование мер экономических.

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Как сообщало ИА REGNUM, новые санкции в отношении российских госслужащих, бизнесменов и компаний власти США ввели 6 апреля. Москва предприняла ответные шаги: 22 мая Госдумой был принят закон о контрсанкциях против США и других недружественных стран.

Правительству России стоит отказаться от ответных мер на санкции США, пользы от контрсанкций не будет. Об этом заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.

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