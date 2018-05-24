Ярославль, 24 мая, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы, лидер фракции КПРФ Александр Воробьев направил письма в адрес руководителя Ярославской антимонопольной службы с просьбой провести проверку роста цен на бензин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com В Ярославле резко выросли цены на бензин

В своем обращении депутат отмечает, что в течение весны 2018 года в Ярославской области, как и по стране в целом, зафиксирован резкий рост стоимости топлива на автозаправочных станциях. Согласно официальным данным статистики, только за одну неделю с 15 по 21 мая цены на автомобильный бензин выросли на 1,8%, что в разы превышает рост потребительских цен в целом.

«В сложившейся ситуации эксперты полагают, что крупнейшие нефтяные компании страны намеренно создают дефицит топлива на внутреннем рынке. Прошу Вас провести проверку по данной информации и дать соответствующую оценку ценовой политики нефтяных компаний, владеющих АЗС на территории Ярославской области», — просит Александр Воробьев руководителя УФАС по Ярославской области.

В своем заявлении по этому поводу лидер ярославских коммунистов отмечает, что в областном центре стоимость АИ-95 сегодня приблизилась к 42 рублям за литр. С начала года рост составил уже пять рублей. Аналитики подсчитали, что весенний скачок топливных цен в 10 раз обогнал рост потребительских цен в целом.

Истинные причины нынешнего скачка он видит в беспрецедентном повышении акцизов на бензин, которые составляют две трети в стоимости топлива.