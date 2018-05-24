Красноярск, 24 мая, 2018, 07:30 — ИА Регнум. В текущем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Красноярске будут отремонтированы 11 скверов и 153 двора. Как и в прошлом году, сообщает пресс-служба городской администрации, основным принципом проведения работ останется активный общественный контроль за ходом ремонта со стороны жителей многоквартирных домов.

Пресс-служба администрации Красноярска Мэр Красноярска встретился с активистами многоквартирных домов правобережья

Сегодня активисты правобережья встретились с мэром Красноярска Сергеем Ерёминым. Каждому был вручён бейдж, подтверждающий статус активиста общественной комиссии по развитию городской среды, а также журнал общественного контроля.

«В прошлом году мы отремонтировали свой двор, — заявил председатель дома 184 по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» Павел Шалыгин. — Скажу так: если с подрядчиками работать в контакте, они видят наше неравнодушное отношение, то и работы стараются выполнить хорошо. Мы результатом довольны, соседние дома нам по-хорошему завидуют».

Кстати, в текущем году будет проводиться мониторинг состояния дворов, отремонтированных по федеральной программе в 2017 году. В соответствии с муниципальными контрактами все выявленные после зимнего периода недочёты подрядные организации обязаны устранить за свой счёт.

Мэр Сергей Ерёмин поблагодарил активистов за неравнодушие.

«Каждый из вас является частью большой команды по благоустройству города. Задач — колоссальный объём: преобразить 153 двора, 11 скверов и я рассчитываю, что ваша активная помощь позволит выполнить работы качественно и эффективно. В итоге — получить результат, который устроит жителей», — отметил он.

Одна из ключевых задач масштабного благоустройства Красноярска — формирование столичного облика города. Подспорьем в этой работе станет проект, инициированный партией «Единая Россия», по благоустройству, озеленению и санитарной очистке «Городская среда в руках красноярцев». Этот многозадачный общественный проект стартовал на прошлой неделе посадкой более 100 деревьев микрорайоне «Солнечный». Его задача — объединить неравнодушных горожан по трём направлениям: озеленение — акция «Сквер у дома»; общественный контроль за реализацией в Красноярске федеральных программ «Безопасные и качественные дороги», «Формирование комфортной городской среды» и проект «Енисей для всех!» — уборка мусора с берегов главной водной артерии города.