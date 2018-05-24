Улан-Удэ, 24 мая, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Жители Бурятии делятся в соцсетях снимками омуля и чеками, свидетельствующими и том, что запрещённой к вылову деликатесной рыбой вполне официально торгуют в одной из торговых сетей Улан-Удэ,

Цитата со страницы общества «За священный Байкал» в acebook Чек, выданный продавцом, свидетельствующий о том, что омулем в Бурятии торгуют вполне открыто

«Уважаемые жители Бурятии, прошу вас, взять на контроль появления на прилавках торговой сети запрещённой вылову рыбы омуля байкальского. Уже несколько месяцев я захожу в магазины и вижу там в продаже омуль в солёном и копчёном виде. Как объяснили мне продавцы, что у владельцев магазинов есть свой рыбзавод, который является внутренним поставщиком рыбы.

Каким образом омуль попадает на прилавки магазинов Титан и почему проверяющие организации не осуществляют надлежащий контроль за исполнением закона о запрете вылова байкальского омуля?», — пояснила администратор группы «За священный Байкал» в facebook Валентина Балуева.

Напомним, добыча байкальского омуля запрещена с 1 октября 2017 года из-за сокращения его численности (исключая зимний любительский лов на удочку). О том, что омуля на рынках в Бурятии и Иркутской области по-прежнему много, причем он является свежевыловленным, сообщил совсем недавно по итогам проверок руководитель Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры (БМПП) Сергей Зенков.

Он также отметил, что некоторые добытчики ищут способы обойти закон, массово создавая общины коренных малочисленных народов Севера (таким общинам, согласно квоте, разрешено вылавливать для собственных нужд и продавать 55 тонн рыбы в год).

Не исключено, что в Бурятии тоже стали появляться такие «общины».