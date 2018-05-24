Ереван, 24 мая, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Компания GeoProMining Gold (собственник — российская GeoProMining), разрабатывающая в Армении Сотское месторождение и владеющая Араратской золотоизвлекательной фабрикой, сообщила об остановке производства, причиной чего стали действия «черных» золотодобытчиков.

Photolure Сотское месторождение

В частности, сообщает компания, 17−18 мая, а также с 22 мая по настоящее время, группа лиц, состоящая из местных криминальных элементов, мотивируя свои действия политическими и националистическими лозунгами, перекрыли въезд и выезд с Сотского карьера и доступ техники к станции горюче-смазочных материалов. Протестующие перекрыли также дорогу, ведущую к железнодорожной магистрали Сотк-Арарат, по которой осуществляется ежедневная перевозка руды с Сотского месторождения на Араратскую фабрику. Остановка добычи на месторождении повлекло за собой простой железнодорожной ветки Сотк-Арарат, эксплуатируемой ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД — дочерняя компания РЖД в Армении) и обеспечивающей порядка половины ее выручки. В данных условиях GeoProMining Gold была вынуждена остановить производство в том числе и на Араратской золотоизвлекательной фабрике.

Занятые саботажем производства на руднике лица выдвигают различные ультимативные националистические требования и подвергают руководство и сотрудников компании угрозам и шантажу. Но действительная мотивация протестующих заключается в требовании к руководству GeoProMining Gold разрешить доступ на территорию рудника для организованной преступным сообществом незаконной добычи золота», — заявили в компании.

Многократные обращения компании в Управление полиции Республики Армения с просьбой разрешить ситуацию с незаконным препятствованием нормальной работе компании не привели к результатам. Полиция мотивирует свое бездействие тем, что акции носят мирный характер и правоохранительные органы не правомочны что-либо предпринять в данной ситуации.

Реальным результатом шантажа криминальных элементов при бездействии властей в итоге является остановка предприятий, потеря работниками заработной платы, а государством налогов на прибыль, на добычу полезных ископаемых, социальных отчислений в бюджеты всех уровней РА, ухудшение инвестиционного климата в стране», — отмечают в GeoProMining Gold.

В 2007 году группа GeoProMining приобрела данный производственный комплекс в плачевном состоянии с долгами перед государством и трудовым коллективом. За 10 лет работы в Армении компания инвестировала в модернизацию и развитие предприятия $505 млн, став одним из крупнейших российских инвесторов в экономику Армении. В результате на сегодняшний день трудовые коллективы компании в Армении насчитывают 2000 человек, а выплаченные в бюджет Армении налоги превышают $200 млн. Только в 2017 году GeoProMining выплатил около $27 млн в госбюджет и вошла в пятерку крупнейших налогоплательщиков страны.

GeoProMining выражает обеспокоенность в связи с угрозой физической безопасности своих сотрудников и призывает правительство Армении и силовые структуры встать на защиту интересов государства и иностранных инвесторов, выполняющих свои финансовые обязательства перед государством и обеспечивающих выполнение социальных программ на местах. Компания рассчитывает на содействие государства и организацию срочных мер по обеспечению условий для беспрепятственной и бесперебойной работы промышленных предприятий группы в Армении.