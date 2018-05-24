Вашингтон, 24 мая, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск резко высказался в своём Twitter о состоянии современной журналистики и объявил о намерении создать сервис Pravda. Его пользователи смогут оценивать правдивость материалов в СМИ и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста. Русскоязычные пользователи соцсетей скептически отнеслись к такому проекту.

Скриншот страницы Twitter Максим М Илон Маск намерен создать сервис Pravda, где пользователи смогут оценивать правдивость СМИ

В первую очередь их удивило название будущего сервиса — русское слово «Правда», написанное латинским шрифтом. Это напомнило многим пользователям о газете «Правда».

"Почему Правда, а не True?» — поинтересовалась Лариса.

Скриншот страницы Twitter Максим М Илон Маск намерен создать сервис Pravda, где пользователи смогут оценивать правдивость СМИ

Скриншот страницы Twitter Лентач Илон Маск намерен создать сервис Pravda, где пользователи смогут оценивать правдивость СМИ

Пользователь Twitter Сергей Р. предположил, что последующие изобретения Маска тоже получат русские названия.

«Следующую модель «Теслы» пусть назовет Pobeda», — предложил он.

По мнению некоторые пользователей, новые изобретения Илона Маска становятся всё абсурднее. Они вспомнили, что недавно Маск сообщил в своём Twitter о том, что строит киборга-дракона.

«Илон Маск: создатель Tesla, основатель SpaceX, кондитер, владелец сайта Pravda, король первых людей и батя драконов», — пишет esqqs.

Другая часть пользователей более серьезно отнеслась к предложению Маска создать сервис Pravda. По мнению пользователя XanYCH, предприниматель делает большие шаги в будущее, и проблемы на этом этапе неизбежны.

«Вот вам всё хи-хи да ха-ха. Илон делает такие большие шаги в будущее, единственный новатор на данный момент, которому не все равно. Проблемы на таком пути неизбежны. И вот когда он придет к своей цели, все клоуны, которые шутили над его деятельностью, будут завидовать», — пишет XanYCH.

Другие пользователи поддержали идею Илона Маска и отметили, что с удовольствием бы воспользовались новым сервисом. В то же время другие пользователи отметили, что идея этого проекта не нова.

«Блин, не люблю Маска, но идея интересная. Рейтинг доверия журналистам, составляемый читателями, это круто. Я бы с удовольствием проминусовал некоторых», — признался Сергей Я.

«Идея не нова, независимая журналистика существует давно в сети», — отметил HighTower.

Нашлись и те, кто негативно отреагировал на новую задумку Маска. Пользователи обвинили его в мошенничестве и банкротстве. Некоторые также предположили, что на сервисе Pravda высокий рейтинг будет только у тех журналистов, которые будут «петь оды Америке».

«Маск мошенник и банкрот. Имидж ему сделали спонсоры из НАСА и из международных групп поддержки», — считает Игорь М.

«Дайте угадаю! Все журналисты, которые будут петь оды Америке, сразу поднимутся в топ. Журналисты, которые будут писать неугодные вещи, спустятся в рейтинге на дно. Потом поисковики будут размещать материалы согласно рейтингу на сайте. Вот такая задача», — предположил Константин Ш.

Напомним, вечером 23 мая Илон Маск обвинил в своём Twitter современные СМИ в лицемерии. Таким образом он прокомментировал публикацию издания Electrek о том, что негатив в прессе вокруг Tesla становится «всё более несущественным». Предприниматель продолжил нападки на прессу и объяснил негатив вокруг Tesla тем, что его компания не покупает рекламу в СМИ, в отличие от конкурентов. В результате Маск задумался о создании сайта, где общественность сможет оценивать правду в каждом материале и отслеживать рейтинг достоверности каждого журналиста, редактора и издания. Почему он захотел назвать ресурс русским словом «правда» — неизвестно. Чтобы услышать мнение своих подписчиков, Маск устроил опрос, создавать ли ресурс. Из почти 550 тыс. пользователей 88% проголосовали за вариант «Да».