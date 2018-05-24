«Король первых людей и батя драконов»: соцсети о Pravde Илона Маска
Вашингтон, 24 мая, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск резко высказался в своём Twitter о состоянии современной журналистики и объявил о намерении создать сервис Pravda. Его пользователи смогут оценивать правдивость материалов в СМИ и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста. Русскоязычные пользователи соцсетей скептически отнеслись к такому проекту.
В первую очередь их удивило название будущего сервиса — русское слово «Правда», написанное латинским шрифтом. Это напомнило многим пользователям о газете «Правда».
"Почему Правда, а не True?» — поинтересовалась Лариса.
Пользователь Twitter Сергей Р. предположил, что последующие изобретения Маска тоже получат русские названия.
«Следующую модель «Теслы» пусть назовет Pobeda», — предложил он.
По мнению некоторые пользователей, новые изобретения Илона Маска становятся всё абсурднее. Они вспомнили, что недавно Маск сообщил в своём Twitter о том, что строит киборга-дракона.
«Илон Маск: создатель Tesla, основатель SpaceX, кондитер, владелец сайта Pravda, король первых людей и батя драконов», — пишет esqqs.
Другая часть пользователей более серьезно отнеслась к предложению Маска создать сервис Pravda. По мнению пользователя XanYCH, предприниматель делает большие шаги в будущее, и проблемы на этом этапе неизбежны.
«Вот вам всё хи-хи да ха-ха. Илон делает такие большие шаги в будущее, единственный новатор на данный момент, которому не все равно. Проблемы на таком пути неизбежны. И вот когда он придет к своей цели, все клоуны, которые шутили над его деятельностью, будут завидовать», — пишет XanYCH.
Другие пользователи поддержали идею Илона Маска и отметили, что с удовольствием бы воспользовались новым сервисом. В то же время другие пользователи отметили, что идея этого проекта не нова.
«Блин, не люблю Маска, но идея интересная. Рейтинг доверия журналистам, составляемый читателями, это круто. Я бы с удовольствием проминусовал некоторых», — признался Сергей Я.
«Идея не нова, независимая журналистика существует давно в сети», — отметил HighTower.
Нашлись и те, кто негативно отреагировал на новую задумку Маска. Пользователи обвинили его в мошенничестве и банкротстве. Некоторые также предположили, что на сервисе Pravda высокий рейтинг будет только у тех журналистов, которые будут «петь оды Америке».
«Маск мошенник и банкрот. Имидж ему сделали спонсоры из НАСА и из международных групп поддержки», — считает Игорь М.
«Дайте угадаю! Все журналисты, которые будут петь оды Америке, сразу поднимутся в топ. Журналисты, которые будут писать неугодные вещи, спустятся в рейтинге на дно. Потом поисковики будут размещать материалы согласно рейтингу на сайте. Вот такая задача», — предположил Константин Ш.
Напомним, вечером 23 мая Илон Маск обвинил в своём Twitter современные СМИ в лицемерии. Таким образом он прокомментировал публикацию издания Electrek о том, что негатив в прессе вокруг Tesla становится «всё более несущественным». Предприниматель продолжил нападки на прессу и объяснил негатив вокруг Tesla тем, что его компания не покупает рекламу в СМИ, в отличие от конкурентов. В результате Маск задумался о создании сайта, где общественность сможет оценивать правду в каждом материале и отслеживать рейтинг достоверности каждого журналиста, редактора и издания. Почему он захотел назвать ресурс русским словом «правда» — неизвестно. Чтобы услышать мнение своих подписчиков, Маск устроил опрос, создавать ли ресурс. Из почти 550 тыс. пользователей 88% проголосовали за вариант «Да».