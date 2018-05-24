Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Помещать для лечения в психиатрическую больницу подозреваемого или обвиняемого, которому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, бессрочно нельзя. Суды обязаны устанавливать сроки и указывать конкретные даты пребывания находящегося под следствием человека, как и в случае с продлением ареста. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда РФ, опубликованном 24 мая на официальном сайте.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Поводом для рассмотрения в суде положений статьи 435 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ о порядке продления срока содержания под стражей стали обращения двух граждан, которые попали под уголовное преследование в 2016 году. По решению суда оба были заключены под стражу, а затем по медицинским показаниям переведены в психиатрические медицинские учреждения, где они находятся до сих пор. По мнению заявителей, норма УПК, допускающая возможность бессрочного содержания обвиняемых в таких заведениях, нарушает конституционные права.

«Перевод лица в психиатрическую больницу — это временная принудительная мера и не то же самое, что в УПК обозначается как «принудительные меры медицинского характера», которые назначаются приговором суда. В случае улучшения психического состояния лица до установленного судом срока, его пребывание там должно быть прекращено», — постановил КС.

Законодателю предложено усовершенствовать закон, а судебные решения в отношении заявителей отправлены на пересмотр.