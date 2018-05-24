Горно-Алтайск, 24 мая, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Дежурно-диспетчерские, экстренно-оперативные службы и предприятия муниципального хозяйства Горно-Алтайска объединены в единое информационное поле. Оперативно реагировать на природные и техногенные ЧП призван аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Сегодня, 24 мая, он введён в промышленную эксплуатацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в алтайском филиале ПАО «Ростелеком».

Ростелеком Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Горно-Алтайске

Для того, чтобы оперативно отрабатывать обращения граждан, анализировать системы мониторинга, давать о ЧС и следить за устранением последствий кризисных ситуаций и происшествий, на территории Горно-Алтайска установлены пост мониторинга уровня воды и метеообстановки, сейсмопост, 15 камер интеллектуального видеонаблюдения, а также две камеры лесопожарного мониторинга.

Помимо этого смонтирован круглосуточный пункт уличного оповещения — светодиодный экран на проспекте Коммунистическом у парка Победы. К тому же 120 домофонов в 31 многоквартирном доме, где живут почти 10 тысяч человек снабжены голосовым оповещением.

«Горно-Алтайск получил серьезный ресурс для предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть регион: землетрясения, пожары, аварии на объектах коммунального хозяйства. Если процесс станет необратимым, мы успеем оповестить жителей и экстренные службы, чтобы избежать гибели людей и ликвидировать последствия», — считает начальник ГУ МЧС по Республике Алтай Андрей Бурлаков.

Напомним, апаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» — это комплекс систем управления, призванный обеспечить жизнь и деятельность населения всесторонней защитой от потенциальных угроз: природных, техногенных, социально-биологических, экологических, криминальных и других. Проект этот является общефедеральным. Концепция его построения и развития утверждена распоряжением российского правительства в декабре 2014 года.

В январе 2018 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») подготовила законопроект, направленный на правовое обеспечение построения единой унифицированной системы комплексной безопасности АПК «Безопасный город». Инициатива направлена на формирование единого алгоритма взаимодействия всех органов власти.

Парламентарий также считает важным проанализировать процесс внедрения АПК «Безопасный город» с учетом трагического опыта Кемерово.