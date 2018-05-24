Ярославль, 24 мая, 2018, 14:03 — ИА Регнум. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и учредитель ООО «ЭкоГрупп», в состав которого входит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Хартия», Игорь Чайка, подписали соглашение о строительстве мусороперерабатывающего завода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Соглашение подписано

В рамках соглашения инвестор также займется внедрением системы раздельного сбора мусора. В муниципальных районах появятся специальные площадки и сортировочные станции. Будет обновлен и парк техники, занятой на утилизации твердых бытовых отходов.

Проект, срок реализации которого — 2018−2022 годы, предусматривает полную замену контейнерного парка и бункеров, закупку мусоровозов и спецтехники, ремонт контейнерных площадок. Планируется, что внедрение новой системы обращения с отходами приведет к улучшению.

«Действительно, подписанное сегодня соглашение подразумевает инвестиции в Ярославскую область порядка 5 миллиардов рублей. Эти средства будут потрачены на создание новой отрасли обращения с отходами, включая строительство мусороперерабатывающего завода. Мы должны сделать все, чтобы в кратчайшие сроки в повседневной жизни людей произошли качественные изменения. Все запланированные мероприятия позволят существенно улучшить экологическую обстановку в регионе, создать большое количество новых рабочих мест, увеличить налоговую базу. Мы хотим честно смотреть людям в глаза, зная, что все сделали добросовестно и качественно», — приводит словам Игоря Чайки портал региональных органов власти.

Где именно будет построен завод и в какие сроки — не указывается.