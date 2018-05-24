Москва, 24 мая, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Российские власти зациклены на экспорте и совершенно забыли о внутреннем рынке, считает директор Института глобализации и социальных движений, социолог Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 24 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о том, что России необходимо увеличить несырьевой экспорт минимум вдвое к 2024 году, чтобы добиться роста национальной экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Обратите внимание, что они совершенно зациклены на экспорте, но не планируют наращивать производство, развивать внутренний рынок и спрос на нём, — заметил Кагарлицкий. — Они поставили крест на внутреннем рынке и видят Россию исключительно как игрока на мировом. Не более того. Россию как общество и страну, у которой есть потребности, население и внутренние экономические структуры, они не рассматривают».

При этом Кагарлицкий пояснил, что представление о наращивании экспорта опирается на другую, не менее важную, идею — что для увеличения экспорта нужно, чтобы он был как можно более дешёвым. Если добиваться его роста за счёт лишь улучшения качества вывозимой продукции и её конкурентоспособности, этот процесс займёт 10−15 лет, а соответствующие экономические показатели будут расти на 0,5−1% в год. Как пояснил глава ИГСО, потребуется немало времени, чтобы создать своим брендам хорошую репутацию, завоевать место на рынке или сформировать необходимые ниши.

«Предположим, Россия начала производить, например, совершенно замечательные электромясорубки, которые она продаёт за копейки, — рассказал Кагарлицкий. — Но понимаете, какая штука — рынок мясорубок уже занят. Спрос не просто удовлетворён. Имеет место огромное перепроизводство. На всех рынках и по всем категориям товаров. В лучшем случае вы можете кого-то потеснить. Однако тогда против вас введут протекционистские меры, запретят ввоз вашей продукции и развернут антидемпинговое преследование».

Также стоит отметить: стремясь выйти на мировой рынок со своим несырьевым экспортом, российскому правительству придётся не только чудовищно понизить расходы на оплату труда работников.

«Рабочая сила должна быть существенно дешевле китайской и индийской, — заметил Кагарлицкий. — Какие последствия это будет иметь для населения, легко представить. Однако придётся понизить и другие издержки. Например, экологические. Иными словами, от строительства тех же мусороперерабатывающих заводов, скажем, в Волоколамске, придётся отказаться, так как это повышает экологические издержки».

Наиболее же успешные стратегии завоевания внешних рынков связаны как раз с развитием внутренних. Это касается и Японии, и Южной Кореи.

«Есть такое понятие, как масштабы производства, — пояснил Кагарлицкий. — Если у вас производится для внутреннего рынка 10 млн пар обуви, которые окупают полностью весь производственный цикл, и вы ещё полмиллиона пар можете подарить бесплатно, то вот тогда у вас будет дешёвый товар для внешнего рынка, так как весь производственный цикл полностью покрыт и все прибыли обеспечены внутренним рынком. В такой ситуации вы действительно можете резко удешевлять товары, не снижая стоимость рабочей силы».

Напомним, что, как заявил 24 мая глава Счётной палаты Алексей Кудрин, России необходимо увеличить несырьевой экспорт минимум вдвое к 2024 году, чтобы добиться роста национальной экономики. Об этом он заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

«Внутренний спрос не вытягивает экономический рост. Нам нужно наращивать несырьевой экспорт и его удвоить как минимум к 2024 году», — подчеркнул Кудрин.

Более того, Кудрин сказал, что увеличение экспорта — это, может быть, самый главный комплексный показатель роста экономики.