Майкоп, 24 мая, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между Фондом «Росконгресс», кабинетом министров Республики Адыгея и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» подписано сегодня, 24 мая, в рамках XXII Петербургского международного экономического форума, в котором принимает участие делегация Адыгеи под руководством главы республики Мурата Кумпилова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА. Соглашение, как сообщается, направлено на повышение инвестиционной привлекательности Адыгеи.

Пресс-служба Главы Республики Адыгея AG 6334

Подписи под документом поставили Мурат Кумпилов, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Подписанное сегодня соглашение предусматривает, в частности, установление партнерских отношений, изучение опыта в совершенствовании законодательства и формировании основ правового государства. Также в рамках документа планируется решение социально значимых задач, повышение уровня правовой культуры и правового просвещения граждан.

В рамках соглашения, в частности, планируется проведение взаимных консультаций, организацию тематических форумов, конференций, семинаров, круглых столов, рабочих встреч, а также, например, организация серии выездных зарубежных мероприятий с целью презентации инвестиционного и экспортного потенциала, продвижение инвестиционных проектов в том числе и за рубежом .

«Совместная деятельность будет способствовать развитию сотрудничества в сфере повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала Республики Адыгея, а также продвижению перспективных инвестиционных и экспортных проектов региона на внутреннем и внешнем рынках по различным направлениям. Сотрудничество также будет способствовать и совместной реализации программы «Сделано в России» — коммуникационного проекта, нацеленного на продвижение и повышение узнаваемости продукции, бизнеса и культуры России на внутреннем и внешних рынках», — отметил Марат Кумпилов.

В рамках соглашения стороны также договорились совместно развивать деятельность некоммерческой ассоциации «Национальное конгресс-бюро» с целью продвижения российских возможностей по организации и проведению событийных мероприятий.