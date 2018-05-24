Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Лимитированную серию проездной карты для Москвы и Петербурга, выпущенную специально к чемпионату мира по футболу в России, представили 24 мая на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Карта «Подорожник» с символикой ЧМ-2018

Карту, которая объединяет электронные кошельки московской системы «Тройка» и петербургского «Подорожника», украсило изображение волка Забиваки — символа ЧМ-2018.

Ограниченную серию представили заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов и вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

«Совместная карта «Тройки» и «Подорожника» в таком эксклюзивном дизайне, всего будет выпущено 7 тысяч таких карт, 5 тысяч — в Москве и 2 тысячи — в Санкт-Петербурге», — сказал Ликсутов. По его словам, в Москве картой «Тройка» оплачивают 90% всех поездок.

ИА REGNUM Карты «Тройка» и «Подорожник» с символикой ЧМ-2018

Напомним, картой двух столиц можно оплачивать поездки на муниципальном наземном транспорте в обоих городах, в метро, а также в пригородных электричках.

«Рад тому, что наш проект, который стартовал год назад, получает продолжение», — сказал Игорь Албин. Он добавил, что единый проездной для Москвы и Петербурга приобрели уже 70 тыс. человек.

Новая карта с Забивакой поступит в продажу одновременно в московском и петербургском метрополитенах в начале июня.