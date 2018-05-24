Николаев, Украина, 24 мая, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Большинство украинских морских пехотинцев из 1-го феодосийского отдельного батальона согласилось надеть берет цвета морской волны взамен традиционного чёрного. Об этом сообщил начальник пресс-центра Военно-морских сил Украины Олег Чалык.

Mil.ru Голубые береты

Ранее сообщалось, что 23 мая в Николаеве на дне морпеха Украины часть военных из вышеуказанного подразделения в присутствии президента страны Петра Порошенко отказались надеть берет непривычного цвета. По сведениям «Укринформ», большинство отказавшихся уже уволили в запас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко подписал своим указом перенёс празднование Дня морской пехоты Украины с 27 ноября на 23 мая. В этот день в 1918 году немецкий ставленник гетман Скоропадский сформировал на подконтрольной ему территории подразделения морской пехоты.

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