В Тамбове появится памятник дирижёру Валерию Халилову
Тамбов, 24 мая, 2018, 13:50 — ИА Регнум. В Тамбове обсуждается идея установки памятника бывшему художественному руководителю Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, народному артисту России Валерию Халилову. Дирижёр погиб в 2016 году при крушении самолета Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Халилов активно участвовал в культурной жизни региона и был награжден нагрудным знаком «За заслуги перед Тамбовской областью», сообщило ИА «Онлайн Тамбов.ру».
Установка памятника обсуждалась на Совете по монументальному искусству Тамбовской городской думы. Предлагается установить его около Пушкинской библиотеки, неподалеку от памятника композиторам Василию Агапкину и Илье Шатрову. Место выбирается не случайно: Валерий Халилов был одним из инициаторов установки памятника композиторам и присутствовал на его открытии.
«Вероятно, что памятник появится ко Дню города, может быть к фестивалю духовых оркестров», — цитирует издание консультант отдела по делам горожан и связям с общественными организациями гордумы Дениса Силина.
ИА REGNUM напоминает, что самолет Ту-154, принадлежавший Министерству обороны России, потерпел крушение 25 декабря 2016 года вскоре после взлёта из аэропорта «Адлер» в Сочи.
На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе 65 участников Ансамбля песни и пляски имени Александрова под руководством Валерия Халилова. Также в самолёте находились журналисты трёх российских телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. В результате авиакатастрофы никто не вышил.
Позже имя Валерия Халилова было присвоено Московскому военно-музыкальному училищу. Также в здании школы искусство в городе Киржаче Владимирской области открыли мемориальную доску дирижёру. Инициатива об установке памятной доски поступила от властей Киржачского района, где он был похоронен.