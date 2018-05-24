Тамбов, 24 мая, 2018, 13:50 — ИА Регнум. В Тамбове обсуждается идея установки памятника бывшему художественному руководителю Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, народному артисту России Валерию Халилову. Дирижёр погиб в 2016 году при крушении самолета Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Халилов активно участвовал в культурной жизни региона и был награжден нагрудным знаком «За заслуги перед Тамбовской областью», сообщило ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Памятник композиторам Василию Агапкину и Илье Шатрову в Тамбове

Установка памятника обсуждалась на Совете по монументальному искусству Тамбовской городской думы. Предлагается установить его около Пушкинской библиотеки, неподалеку от памятника композиторам Василию Агапкину и Илье Шатрову. Место выбирается не случайно: Валерий Халилов был одним из инициаторов установки памятника композиторам и присутствовал на его открытии.

«Вероятно, что памятник появится ко Дню города, может быть к фестивалю духовых оркестров», — цитирует издание консультант отдела по делам горожан и связям с общественными организациями гордумы Дениса Силина.

ИА REGNUM напоминает, что самолет Ту-154, принадлежавший Министерству обороны России, потерпел крушение 25 декабря 2016 года вскоре после взлёта из аэропорта «Адлер» в Сочи.

На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе 65 участников Ансамбля песни и пляски имени Александрова под руководством Валерия Халилова. Также в самолёте находились журналисты трёх российских телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. В результате авиакатастрофы никто не вышил.

Позже имя Валерия Халилова было присвоено Московскому военно-музыкальному училищу. Также в здании школы искусство в городе Киржаче Владимирской области открыли мемориальную доску дирижёру. Инициатива об установке памятной доски поступила от властей Киржачского района, где он был похоронен.