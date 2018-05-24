Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Делегация Тамбовской области во главе с губернатором Александром Никитиным участвует в Петербургском международном экономическом форуме. Сегодня глава региона выступил на панельной сессии, посвященной интернет-технологиям в сфере АПК, с сообщением о тамбовском опыте развития цифровой экономики, сообщили ИА REGNUM Новости в областном управлении информационной политики.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

Развитию цифровых технологий во всех сферах жизни уделяется сегодня повышенное внимание на государственном уровне.

«Формирование цифровой экономики — это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции отечественных компаний», — считает президент страны Владимир Путин.

Губернатор Александр Никитин отметил, что агропромышленный комплекс сегодня — это одна из наиболее динамичных и перспективных точек приложения новых технологий.

«Пятая цифровая революция позволила каждому из нас носить в кармане маленький компьютер, что открывает большие возможности, — сказал Александр Никитин. — Для дальнейшего развития аграрного сектора, считаю, нужен принципиально новый подход. Необходима единая платформа, которая могла бы объединить грамотные и современные подходы в создании новой цифровой бизнес-модели. И для ее создания, по сути, все элементы уже присутствуют».

Глава региона рассказал о том, что делается в Тамбовской области для внедрения инноваций. В прошлом году администрация региона заключила соглашение о сотрудничестве с Фондом «Сколково». Был проведен совместный конкурс инновационных проектов для черноземных компаний, идет работа по созданию центров акселерации для стартапов. Тамбовская область включена в качестве пилотного региона для реализации мероприятий по увеличению проникновения технологий «интернета вещей» в агропромышленный комплекс. В регионе разрабатывается единая IT-платформа аграрного рынка. По словам губернатора, реализация первой очереди цифровой платформы АПК планируется к середине следующего года.

«При наличии развитого и достаточно эффективного сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности мы пока не имеем адекватного развития ИТ-индустрии. Поэтому администрация Тамбовской области прилагает значительные усилия в этом направлении, — отметил Никитин, что вместе со «Сколково» был организован конкурс «ИТ-Черноземье», который впервые прошел в Тамбове. — Победы в трех из четырех номинаций одержали тамбовские ИТ-компании. Это продемонстрировало довольно высокий потенциал нашей области в этой сфере».

Конечно же, важным конкурентным преимуществом в современной экономике является наличие в регионе мощных научно-образовательных центров, интегрирующих науку, инновации и бизнес, отметил губернатор. В соответствии с поручением президента России такой центр формируется в Тамбовской области. Это инновационный научно-технологический комплекс «Мичуринская долина». Он станет крупной федеральной площадкой по трансформации всех научных знаний для развития инновационных форм бизнеса в агропромышленном комплексе.

«Информационные и интернет-технологии сегодня открывают новые возможности для роста мирового АПК», — заключил Александр Никитин.