Симферополь, 24 мая, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении советника главы Крыма Андрея Ростенко принципиального влияния на карьеру Сергея Аксёнова может и не оказать, что доказывает опыт других регионов России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ялта

«Уголовное преследование даже очень высокопоставленных лиц из команды губернатора ещё не обязательно предвещает скорую отставку его самого. Навскидку можно вспомнить хотя бы, как около года назад уголовные дела против вице-губернаторов Курской и Владимирской областей называли знаком скорого ухода со своих постов глав этих регионов — Александра Михайлова и Светланы Орловой. Тем не менее оба губернатора работают до сих пор. Кстати, эмоциональная реакция Светланы Орловой на сложившуюся тогда ситуацию («у нас на губернатора идет атака с первого дня… Я не удивлюсь, если ещё завтра будут какие-то провокации») была во многом схожа с нынешними высказываниями Сергея Аксёнова по делу Андрея Ростенко. Поэтому арест советника главы Крыма может и не оказать принципиального влияния на карьеру самого Аксёнова», — уверен эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-мэр Ялты обвиняется по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для Ростенко в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

После этого Сергей Аксёнов обвинил правоохранителей в «заказном деле».

«Адвокат сообщил, что прокурор в суде выступал против ареста господина Ростенко и предлагал избрать меру, не связанную с содержанием под стражей. Я не могу понять, какая была необходимость производить данные действия. Я воспринимаю это как угрозу лично мне», — заявил глава Крыма в беседе с журналистами телеканала «Россия 24».

В этом же интервью Сергей Аксёнов не исключил вероятности того, что претензии к Ростенко связаны с некими обидами представителей правоохранительных органов.

«Сегодняшнее дело считаю политически мотивированным, заангажированным, направленным на то, чтобы запугать представителей органов власти Республики Крым, поскольку не все приветствуют возвращение республики в родную гавань. Многие хотят навредить, дискредитировать в том числе действия президента по наведению порядка в Крыму. Но так не будет», — подчеркнул он.