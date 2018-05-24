Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель совета директоров, президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко в рамках ПМЭФ-2018 24 мая подписали соглашение о намерениях относительно масштабной реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК) на проспекте Юрия Гагарина и развитии прилегающей к нему территории.

MrStepanovka СКК «Петербургский»

Как ожидается, СКК «Петербургский» превратится в ледовую площадку мирового уровня и станет домашней ареной клуба СКА, сообщает пресс-служба Смольного.

«К Чемпионату мира по хоккею 2023 года будет создана многофункциональная арена, которая будет соответствовать самым высоким стандартам, сможет принимать 20 тысяч зрителей», — отмечают власти Петербурга.

Спортивно-концертный комплекс имени В.И.Ленина, ныне СКК «Петербургский», был открыт в 1980 году, перед Олимпиадой-80. Он стал крупнейшим спортивным комплексом Ленинграда. Вместимость зала — 25 тысяч зрителей. В 1990—2000-е годы в СКК располагалась ярмарка, закрытая в 2011 году. На арене СКК проходили чемпионаты мира и Европы, крупнейшие международные турниры. В СКК также проходят концерты и дискотеки.

Комплекс давно нуждается в серьезной модернизации. Проект, о котором договорились Смольный и СКА, будет реализован на основе концессионного соглашения.

По оценке издания «Деловой Петербург», проект может потребовать от инвестора вложений от 1 до 2,2 млрд рублей. Еще 4−5 млрд рублей потребует развитие прилегающей территории, на которой можно построить до 70 тыс. кв. м недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2017 года президент России Владимир Путин дал указание губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко не забывать про развитие хоккея в городе и создавать для этого необходимую материальную базу.

«Для хоккеистов надо построить еще», — сказал тогда президент.

«Строим…», — ответил Полтавченко.

«Да ничего вы не строите, — возразил Путин. — А надо бы строить».

В настоящее время СКА проводит свои домашние матчи в Ледовом дворце в Невском районе Петербурга. Дворец был построен к Чемпионату мира по хоккею 2000 года. С тех пор крупных хоккейных стадионов в городе не строилось.