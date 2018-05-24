Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 13:30 — ИА Регнум. На XXII Петербургском международном экономическом форуме в эти минуты проходит официальная церемония открытия, передает корреспондент ИА REGNUM. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко первым поприветствовал собравшихся от имени оргкомитета и городского правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Георгий Полтавченко на ПМЭФ-2018

Он упомянул, что форум в 2018 году проходит под девизом «Создавая экономику доверия».

«Мы очень серьезно постарались и создали вам хорошую погоду. Это бывает редко, но все-таки мы тоже стремимся к стабильности и доверию», — сказал Полтавченко.

Губернатор назвал Россию одним из самых договороспособных и строго исполняющих свои обязательства партнеров на международной арене.

«Мы всегда умели это делать, умеем это делать сегодня. Думаю, те, кто приехал на форум, прекрасно это осознают, поэтому мы рады каждому из 15 тысяч участников и гостей форума», — сказал Полтавченко.

По его словам, девиз ПМЭФ-2018 как никогда близок к настроению России, которая готова к откровенному диалогу, выстраиванию доверительных, взаимовыгодных отношений, к созданию и восстановлению добрых, партнерских отношений с ведущими игроками мировой экономики.

«Уверен, что будут не только интересные дискуссии, но будут приниматься по традиции важные решения. Форум позволит укрепить и развивать, создавать новые деловые отношения между мировым бизнесом и политическими деятелями», — заметил Полтавченко.

Напомним, ПМЭФ-2018 продлится три дня, с 24 по 26 мая.