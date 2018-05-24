Киев, 24 мая, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Украина занимает 23 место по количеству самоубийств среди мирного населения в мире, сообщает 24 мая УНИАН.

Фрида Кало. Самоубийство Дороти Хейл. 1938

Согласно сообщению, на каждые 100 тыс. жителей Украины приходится 16,8 суицидов. В США на 100 тыс. граждан приходится 12,1 случаев самоубийств, Штаты заняли 54-е место по данному показателю. А в Израиле, который занял 113-е место, на каждые 100 тыс. человек приходится 5,9 суицидов.

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Напомним, Украина также занимает лидирующие позиции в Европе по количеству психических заболеваний среди населения, около 3% граждан страны психически больны. Ежегодно в психиатрические больницы Украины попадает порядка 2 млн жителей Украины.