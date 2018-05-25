Тегеран, 25 мая, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Крупным достижением американской внешней политики следует считать результаты, достигнутые США выходом из «иранской сделки». Почему власть режима аятолл теперь точно обречена, рассказывает политолог, автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Иранская ядерная программа

Предположения многочисленных российских экспертов и их зарубежных коллег о том, что Европа не захочет поступиться прибылью от торговли с Ираном и не выполнит требований США, с треском провалились. Европейские компании дружно разрывают контракты с иранцами, не желая упускать гораздо более выгодные американские торговые возможности, что грозило бы им в свете новых правил. Так что власть США, подкрепленная их финансовой мощью, всё еще крепка, чтобы там не утверждали «телезнатоки» из российских политических ток-шоу.

У Ирана же после всего, что сделал Трамп, разорвав «иранскую сделку», остаются только два пути — или согласиться с требованиями Трампа и расстаться с режимом аятолл добровольно, или воспротивиться США, и тогда режим аятолл будет сметен возмущенным экономическими бедствиями, в которые их ввергнет непослушание, иранским народом. Что так, что этак — падение Ирана, которого давно уже ждет масса заинтересованных в этом лиц, вот-вот случится.

Как отнесется к создавшемуся положению Россия?

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