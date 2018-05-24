Майкоп, 24 мая, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который открылся в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 24 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства главы Адыгеи. Форум в этом году проходит под девизом «Создавая экономику доверия».

Фотобанк ПМЭФ-2018 ПМЭФ-2018 стартовал в Санкт-Петербурге

В этом году в форуме принимают участие около 15 тыс. гостей — политики, главы крупнейших корпораций, эксперты, главы субъектов Российской Федерации. Адыгею представляет делегация республики под руководством главы РА Мурата Кумпилова.

Планируется, что глава Адыгеи проведет ряд деловых переговоров, подпишет несколько соглашений о сотрудничестве. В их числе — с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», с Фондом «Росконгресс» и Ассоциацией юристов России, а также с АО «Национальная служба санитарной авиации».

Также Мурат Кумпилов примет участие в деловой программе экономического форума. Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. В диалоге будут участвовать премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Франции Эммануэль Макрон, а также директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагарда. Работа форума откроется сессией «Деловой климат в России: чего удалось достичь и куда двигаться дальше?» Участники дискуссии обсудят, на какую поддержку со стороны государства может рассчитывать бизнес и за счет чего возможно сделать деловой климат в стране еще более благоприятным.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года и является одной из ведущих мировых площадок для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики. С 2005 года форум проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации.