Калининград, 25 мая, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Как Екатерину Цивильскую выдворяли из Польши за якобы «подрывную деятельность против республики» и как она теперь в родном Воронеже пытается вызволить из Польши оставшуюся там 11-летнюю дочь, она рассказала в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Андрей Выползов ИА REGNUM Екатерина Цивильская и командир польского мемориального содружества «Курск» Ежи Тыц

В Польше Цивильская оказалась около пяти лет назад, выйдя замуж за поляка, стала работать переводчиком медицинских текстов. За два дня до депортации ей позвонили из полиции с просьбой подойти и дать показания по поводу кражи, которая произошла на улице, где Цивильская брала такси. И хоть женщина сказала, что не видела ничего, полиция настояла на ее визите как на «простой формальности»:

Как мне кажется, таким образом они просто выманивали меня на улицу с документами. И вот я в восемь утра вышла из дома, и вдруг через несколько минут ко мне подошли мужчины в штатском. Показали удостоверения офицеров Пограничной стражи Польши. Говорят: «Проверка документов». Как только я достала свой паспорт и вид на жительство, меня тут же задержали.

Цивильской показали бумагу за подписью министра внутренних дел Польши, в которой говорилось о «разжигании польско-украинской межнациональной розни» и несоответствии моих взглядов исторической политике этого государства.

Кто-то из многочисленной украинской диаспоры, которая живет сегодня в Польше, донёс на меня в Агентство внутренней безопасности. Но поскольку с украинцами воочию я вообще не общаюсь, значит, донос связан с моими комментариями в соцсетях, — предполагает Цивильская.

Теперь некоторые украинские пользователи пишут ей в соцсети угрозы «спалить живьем». Но главное, что, поспешив выслать женщину в Россию, Польша нарушила все существующие законы, не дав ей забрать с собой ребенка. Девочка осталась в чужой стране.

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