Излучинск, Югра, 24 мая, 2018, 13:24 — ИА Регнум. В поселке Излучинск Нижневартовского района Югры приостановлена деятельность торгового центра «Мега Маркет». Суд признал многочисленные требования прокуратуры к пожарной безопасности торговой точки справедливыми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

(сс) MichaelGaida Газовые баллоны

На момент проверки автоматическая пожарная сигнализация в ряде помещений торгового центра находилась в неисправном состоянии, не работала система оповещения и управления эвакуацией людей. В цокольном этаже здания допущено хранение баллонов с горючими газами.

На путях эвакуации в детском развлекательном центре, который расположен в «Мега маркете», были установлены турникеты, не позволяющие вручную открыть их. Торговая точка возобновит работу после устранения всех выявленных противопожарных нарушений.

По информации МЧС по ХМАО известно, что в Югре из 500 проверенных крупных торговых центров в 422 были выявлены нарушения. В соседнем с Излучинском Нижневартовске приостанавливалась деятельность ТЦ «Вегас», «Премьер», «Фиалка», «Орион».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, унесшей жизни 60 человек, в России в результате проверок пожарной безопасности закрыли порядка 30% всех торговых центров. Среди основных нарушений — неисправная работа систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре, а также противодымной защиты.