Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона состоится в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге 24 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Владимир Маковский. Тет-а-тет. 1909

По его словам, беседа лидеров двух государств пройдет в «узком составе», при этом «не исключен формат с глазу на глаз».

«Затем последуют российско-французские переговоры в формате обеда», — сказал Песков, добавив, что завершится встреча Путина и Макрона пресс-конференцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон посетит с государственным визитом Россию 24 мая. Визит лидера страны продлится два дня, за которые французский лидер, как ожидается, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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