Астрахань, 24 мая, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Выпускники астраханских школ, замеченные в нарушении порядка во время выпускных вечеров, в том числе в употреблении алкогольных напитков, не смогут продолжить образование в вузах. Об этом стало известно 23 мая на совещании по обеспечению правопорядка в администрации региона.

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Как сообщил портал Пункт-А, губернатор Александр Жилкин рассказал, что астраханские вузы в период приемной кампании этого года будут отказывать в приеме заявлений тем абитуриентам, которые были привлечены к административной ответственности за правонарушения во время выпускных вечеров.

«Такая договорённость достигнута на совете ректоров», — цитирует издание губернатора.

В числе примеров неподобающего поведения выпускников — история 2016 года, когда несколько «вступивших во взрослую жизнь» молодых людей скинула в Волгу лавочку с набережной, а Трусовском районе тогда же выпускники надругались над Аллеей славы.

«Как-то раз, прилетев из командировки, по дороге из аэропорта домой, я наблюдал, как толпы подвыпивших выпускников спокойно разгуливали по городу, и никому до них не было дела», — рассказал на совещании Александр Жилкин.

Отметим, что 25 мая в Астраханской области, как и во всех российских регионах, пройдут праздники Последнего звонка. В этом году в регионе школу заканчивают 10 тыс. 518 одиннадцатиклассников и 4 тыс. 940 девятиклассников.