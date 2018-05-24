Москва, 24 мая, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Госдума сняла с рассмотрения скандальный закон о создании системы учета детей, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая. Решение принято после того, как президент РФ отклонил инициативу Минобрнауки.

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Созданная специальная комиссия Госдумы и Совфеда не смогла преодолеть разногласий, поэтому принято решение отказаться от идеи создания двухуровневой системы учета детей — федеральной и региональных.

«Не получили единых подходов от участников в рамках специальной комиссии», — пояснил полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

Ряд положений утратил свою актуальность, в Госдуме рассматривается большой пакет законопроектов в сфере цифровизации, а эта инициатива является лишь частным вопросом, указал глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Закон сразу вызвал резонанс. Министерство предложило создать систему, которая включала бы сведения об образовании детей — от детских садов до аспирантуры, предполагалось, что она будет связана с базами, в частности, ФМС, ЗАГС и так далее. Предполагалось, что закон вступит в силу с 1 сентября 2017 года, система «Контингент обучающихся» субъектов РФ и федеральная информационная система «Контингент обучающихся» будут формироваться до 1 сентября 2022 года, поэтапно в сроки, установленные правительством РФ.

Вместе с тем парламентарии увидели в новом законе ювенальную юстицию. Речь идет о формировании некой межведомственной системы, куда без ведома родителей могут заноситься любые данные о ребенке с момента его рождения, которые, в конечном итоге, будут доступны неопределенному кругу людей, говорила, в частности, член Совфеда Елена Мизулина. Она видела опасность в подобном подходе — сведения о детях могут попасть, например, к недобросовестным людям. В базе данных, например, согласно закону, должна содержаться информация о здоровье ребенка, обучающегося в школе, а также сведения о родителях и ситуации в семье — в результате сведения о ваших детях будут размещаться везде, указывала сенатор.

29 декабря 2016 года президент России Владимир Путин отклонил закон, предусматривающий создание государственных систем учета контингента обучающихся. По мнению главы государства, федеральным законом должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных системах «Контингент обучающихся» субъектов РФ и федеральной информационной системе «Контингент обучающихся», а также определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность. Об этом говорилось в письме, направленном Путиным спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия») при обсуждении инициативы в первом чтении настаивал на тщательной доработке законопроекта. «Мы можем создать что-то очень похожее на оруэлловского «большого брата», — высказывал опасения депутат. Члены профильного комитета обратили внимание на то, что система не предусматривает достаточной защиты персональных данных школьников, из-за чего информация о более чем 20 млн школьников и студентов может быть вовлечена в незаконный оборот и «оказаться на Горбушке».