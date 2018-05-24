Калининград, 24 мая, 2018, 12:58 — ИА Регнум. В приграничном с Литвой городе Советске Калининградской области вандалы разгромили городской парк. Инцидент произошел сегодня ночью, 24 мая, сообщил мэр Советска Николай Воищев.

Фото с личной страницы Н. Воищева на «Фейсбуке» Последствия вандализма в парке Советска

«Страшное зрелище обнаружил утром дворник и сразу же обратился в администрацию. Теперь мы будем вынуждены изыскать дополнительные средства для того, чтобы восстановить то, что так варварски было разворочено и уничтожено вандалами», — прокомментировал градоначальник на своей странице в соцсети.

На снимках, которые выложил мэр, видно, что хулиганы разбили фонари, вырвали из земли урны, сломали металлические скамейки.

Администрация Советска обещает вознаграждение в размере 10 тысяч рублей тому, кто предоставит достоверную информацию о вандалах.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в Калининградской области это уже не первый случай вандализма в парках. В 2015 году в г. Гусеве произошел аналогичный инцидент в сквере «Аллея Славы», разбитом к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пьяный мужчина разбил несколько светильников, установленных в сквере, а также вырвал с корнем восемь туй, которые выбросил в реку. Вандалом оказался начальник отдела судебных приставов Черняховского района Алексей Дёмин.