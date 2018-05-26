Киев, 26 мая, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Если сравнивать интеграционные проекты в рамках тех или иных идеологий, то обнаружится интересная особенность. СССР, в силу декларируемого гуманизма, помогал своим окраинам чем мог, строил заводы, развивал культуру. Возросшая на этой почве местная национальная элита «отплатила за добро сполна», яростно развалив взрастивший их Союз. Что же происходит с разными окраинами бывшего социалистического лагеря, включая Украину, теперь, рассказывает автор ИА REGNUM Юрий Алексеев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тук-тук! Свои!

Советский проект скатился в упрощенчество собственной идеологии и действовал в своих же регионах в рамках наивной догматики — мол, дадим им все и они из благодарности «вольются в единую семью советских народов». Результат потрясает своим несоответствием ожидаемому, теперь только ленивый (или сохранивший совесть) национальный интеллигент не берется рассуждать об ужасах советской оккупации.

А вот практичный Евросоюз, получивший наследство в виде руин социалистического содружества, поступил с присущей ему практической сметкой. Оставшееся на плаву производство закрыл, годных для использования специалистов забрал себе, а оставшееся население оставил вымирать, подкармливая ровно настолько, чтоб не взбунтовались. Сейчас тот же путь проходит Украина, под крики политических активистов, что в бедах постмайданной эры «виноват Путин». А может быть виноваты те, кто пошел на поводу у евроинтеграционных обещаний не полюбопытствовав, что бывает с теми, кто поверил евроинтеграторам?

Читайте статью «Украина — враг России… И виноват в этом Путин!» и другие публикации Юрия Алексеева о судьбах постсоциалистических стран.